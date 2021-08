Dopo il caldo, torna a piovere in Puglia: temporali a partire dalla serata, scatta l'allerta meteo

La Protezione civile ha diramato un bollettino in cui si segnala l'allerta anche nel Barese per "rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali", esteso anche alla giornata di mercoledì

Temporali in arrivo nel Barese per salutare l’estate. A partire dalla mattinata di domani, mercoledì 25 agosto, e per le successive 18-24 ore la Protezione civile prevede “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e in estensione, nel corso della mattinata, al resto della Puglia, specie quella centrale. Già dalla serata, però, sono previsti rovesci sulla Puglia centro-settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; più intensi invece su Puglia settentrionale; mentre saranno “isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto del territorio regionale”. Per questo la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dalle 20 di stasera e per le successive 24 ore.