La pioggia non abbandona la Puglia: mattinata di temporali anche nel Barese

Il maltempo della serata di sabato non sarà l'unico fenomeno temporalesco del week-end. La conferma arriva dalla Protezione civile, che in un bollettino meteo diffuso ha previsto anche nella mattinata di domenica 13 novembre l'arrivo di acquazzoni su tutta la regione Puglia. Nello specifico il rischio è attivo dalla tarda serata di sabato e proseguirà per le successive 12-18 ore con "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento esteso" anche sulla Basilicata, Calabria e Sicilia.