Temporali e forte vento in arrivo sulla Puglia, domenica scatta l'allerta meteo

In arrivo forti venti e piogge sulla regione, compresa la zona del Barese. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico dalle 8 di domani mattina, 10 dicembre, e per le successive 12 ore.

Sono attese precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati. I venti saranno da forti a burrasca, provenienti da settori nord-orientali su tutto il territorio regionale, con locali intensificazioni in serata sull'area jonica.