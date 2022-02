Temporali, grandine e nevicate in arrivo su tutta la Puglia: scatta l'allerta meteo nel week-end

Week-end all'insegna del maltempo su tutta la Puglia, tra temporali, grandinate e persino neve anche nella provincia barese. Nello specifico, a partire da sabato 26 febbraio e per le successive 24-36 ore sono previste, come riportato nel bollettino della Protezione civile, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale". Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', locali grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento, oltre a nevicate al di sopra dei 500-700 metri. Non mancano poi venti "da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri". Per questo motivo è stata diramata l'allerta meteo gialla anche nel Barese di tipo idrogeologico per temporali, idrogeologico, vento e neve dalle ore 8 di sabato e per le successive 24-36 ore.