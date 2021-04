Rischio acquazzoni dal pomeriggio nel Barese: le previsioni della Protezione civile

Diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 12 e per le successive 8 ore

Pomeriggio e prima serata a rischio pioggia su Bari e provincia. La previsione arriva dalla Protezione civile, che ha diramato un bollettino in cui richiama il rischio di "precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati sulla Puglia centrale". È stato diramata anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nel Barese "a partire dalle ore 12 e per le successive 8 ore".