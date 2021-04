Il maltempo non abbandona la Puglia: nuovi acquazzoni in arrivo, scatta l'allerta meteo

Ancora temporali in arrivo in Puglia. Dopo le piogge di questa mattina, la Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo gialla, a partire dal pomeriggio e per le successive 27 ore, per rischio idrogeologico e idrologico per temporali localizzato anche nel Barese. In particolare sono previste "dalle ore 17 odierne, giovedì 22.04.2021 e per le successive 27 ore, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".