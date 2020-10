Torna 'Tennis&Friends', l'evento dedicato alla prevenzione: anche a Bari visite specialistiche gratuite

Tutto pronto per la 10^ edizione di Tennis & Friends-Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento.

Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.



Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione. La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della manifestazione. A Bari aderisce all'iniziativa Mater Dei Hospital, con visite specialistiche di Cardiologia e Senologia.

Importanti i numeri delle nove edizioni fin qui realizzate: 356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita del nostro Paese.

“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria – ha riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione”. Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.

La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E’ l’obiettivo del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell’iniziativa.