Resta alta la pressione nelle terapie intensive pugliesi: altri 25 nuovi ingressi, secondo posto in Italia

La Puglia si conferma nelle alte posizioni della graduatoria riguardante gli ingressi giornalieri in terapia intensiva Covid. Nella giornata di oggi, 9 febbraio 2021, vi sono stati 25 nuovi pazienti in rianimazione, solo 2 in meno della Lombardia. È quanto emerge dal report del ministero della Salute. Il numero complessivo dei ricoverati nei reparti intensivi pugliesi è di 165 unità.

Sul fronte dei vaccini, invece, è stato somministrato il 95,1 per cento delle oltre 150mila dosi assegnate. È quanto rende noto il ministero della Salute aggiornando il dato alle 15 di oggi. Dei quasi 143mila vaccini inoculati, 82303 sono andati a donne, 60640 a uomini.