Si svuotano sempre di più le terapie intensive Covid in Puglia: l'occupazione è calata al 12%

Prosegue il calo dell'occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari Covid in Puglia. Gli ultimi dati dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, riferiti al 29 maggio 2021, mostrano un valore del 12%, in linea con la media italiana e in calo dell'1% rispetto al giorno precedente

Per quanto riguarda le occupazioni dei reparti ordinari, invece, il valore è al 16%, in calo dell'1% rispetto al 28 maggio e del 5% in più rispetto alla media nazionale.