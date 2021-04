In Puglia 19 nuovi ingressi nelle terapie intensive Covid: la regione è terza in Italia per ricoveri giornalieri

Sono 19 i nuovi ingressi nelle terapie intensive Covid in Puglia: il dato è stato reso noto dal Ministero della Salute. La regione si colloca così al terzo posto in Italia per numero di nuovi ingressi nei reparti intensivi preceduta solo da Lombardia (39) e Lazio (22)..

Il numero complessivo dei malati covid ricoverati nei reparti intensivi pugliesi è pari a 260 unità con un tasso di occupazione stabile al 44%, nettamente più alto rispetto al 30% di soglia critica, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Complessivamente, intanto, scende di un punto percentuale rispetto a ieri e si ferma al 53% il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica covid.