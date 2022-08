Terlizzi, un nuovo Manto per la patrona Maria SS. di Sovereto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domenica 14 agosto sarà benedetto da Mons. Felice Di Molfetta il nuovo Manto della Madonna di Sovereto. La Santa Messa sarà celebrata in Concattedrale alle ore 19. La realizzazione del Manto è stata commissionata dal parroco della Concattedrale don Roberto De Bartolo per “vestire” la sacra Icona durante la sua permanenza nella cappella a Lei dedicata. Il manufatto è stato donato a devozione dei coniugi Giuseppe Alipo Tamborra con Rosa Rubino e Gioacchino Giacò con Porzia De Candia (quest’ultima ha confezionato con meticolosa professionalità lo stesso Mantello). La simbologia iconografica del Manto della Madonna si fa risalire all'epoca medievale, la cosiddetta "protezione del mantello", che le nobildonne altolocate potevano concedere a perseguitati e bisognosi d’aiuto, in un atto simbolico visto che il proprio mantello era considerato inviolabile. L'iconografia ebbe un particolare successo presso le confraternite medievali e rinascimentali e si diffuse a tal punto che sotto il mantello della Vergine finì per trovare riparo l'intera umanità: uomini e donne, bambini, membri di confraternite religiose o di congregazioni di mestieri, vescovi e papi, re e imperatori. Importante risulta essere anche il colore del Manto, il blu o azzurro, che ha molteplici significati spirituali, ciascuno dei quali rivela un attributo diverso della Madre di Dio. Ha innanzitutto profonde radici bibliche nell’Antico Testamento, in modo specifico come colore del popolo di Israele nel libro dei Numeri il blu ricorda la sequela dei comandamenti di Dio in opposizione alla volontà egoista della persona. La tradizione bizantina/ortodossa di vestire Maria di blu ha un significato diverso: il blu rappresenta la trascendenza, il mistero e il divino. La Nostra Madonna di Sovereto “indossa” un Mantello diverso in ogni ricorrenza, attualmente il più antico è quello realizzato nel 1968, che viene posto sull’icona durante i festeggiamenti di agosto. Diverso è quello indossato nella Sua permanenza nel Santuario di Sovereto e quest’ultima realizzazione sarà posta sull’Icona durante la permanenza in Cattedrale. Il manto accoglie i devoti sotto la Sua protezione e non si può che sentirsi uniti a tutti i fratelli nella Fede. Anche la Pro Loco cittadina vuole darne notizia per avvalorare il gesto del dono e il perpetuarsi della tradizione religiosa e popolare.