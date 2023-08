Il nuovo terminal crociere del porto di Bari: lavori avviati, sarà pronto nel 2025

Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori per realizzare il nuovo terminal crociere nel porto di Bari. L'opera, che sorgerà sulla banchina 10 dello scalo marittimo cittadino, si estenderà per circa 3mila mq ed è stata finanziata con circa 5 milioni di euro, di cui 4 dalla Regione Puglia.

L'intervento, a cura dell'Autorità Portuale di Sistema del Mar Adriatico Meridionale, durerà circa due anni: il terminal sarà così pronto per la stagione crocieristica 2025. Per il sindaco Antonio Decaro si tratta di un'opera "importante per la nostra città, che avrà finalmente un approdo moderno, sostenibile e accessibile per passeggeri delle navi da crociera e dei traghetti, che permetterà di sostituire le tensostrutture e il prefabbricato attualmente in funzione. Tra meno di due anni, Bari disporrà di una struttura all'avanguardia che potrà ospitare anche eventi nazionali e internazionali grazie a un progetto versatile che punta a fare dello scalo barese un punto di eccellenza nel settore della crocieristica e del turismo".