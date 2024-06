Rafforzare il monitoraggio del rischio terremoti e tsunami in Puglia: nel progetto anche i ricercatori di Uniba

Incrementare il monitoraggio dei terremoti in Puglia, rafforzanndo la 'sorveglianza' sulla peculiare sismicità della zona del Gargano, ma anche aumentare l'attenzione rispetto ai maremoti per via dell'estesa superficie costiera della Regione e alla sua centralità nel Mediterraneo. Così in una nota dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che sottolinea come per migliorare la riduzione dei rischi derivanti dall'attività sismica sia "cruciale incrementare il monitoraggio di questi fenomeni arrivando a comprendere le più profonde dinamiche del pianeta". Lo riporta l'agenzia Dire.

"Questa attività, fondamentale per la ricerca in sé e per la tutela del territorio e delle comunità dal rischio sismico e da maremoto, è stata messa in atto - ancora la nota - attraverso la sempre più stretta collaborazione" tra l'Ingv, il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari (DiSTEGEO), e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che ha rafforzato la rete di monitoraggio sismica e mareografica sul territorio.

In particolare, attraverso il progetto Pnrr 'Monitoring earth's evolution and tectonics' (Meet), nelle località di Manfredonia, Rignano Garganico, Chieuti e Ischitella, in provincia di Foggia, alcune stazioni della rete sismica Otrions sono state implementate con l'installazione di sismometri a banda larga, mentre a Lucera, sempre nel Foggiano, in continuità con il progetto Pon 'Geoscience research infrastructure of Italy' (Grint), è stata sostituita e implementata la stazione di monitoraggio, con la messa in opera di un sensore a 30 m di profondità. Cambi di passo importanti per comprendere meglio come si muove il territorio in superficie, ma anche le caratteristiche più nascoste della crosta terrestre. "I terremoti del Gargano - spiega Andrea Tallarico, professore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e responsabile scientifico della rete Otrions - avvengono a profondità maggiori, fino a 25 km di profondità, rispetto alla sismicità che caratterizza l'Appennino, che solitamente è confinata nei primi 12 km della crosta terrestre. Il motivo per cui ciò avvenga e le conseguenze, in termini di pericolosità sismica, ancora non sono chiari e le ipotesi sono diverse".

Fondamentale per il territorio pugliese anche il monitoraggio degli tsunami nel Mediterraneo. Il rischio, infatti, è elevato a causa dell'esposizione a sorgenti sismogenetiche presenti nel mar Adriatico e nel mar Ionio, ma anche alla vulnerabilità delle abitazioni civili e alle infrastrutture turistiche vicine alla fascia costiera, in stretta connessione con l'aumento della densità abitativa nei mesi estivi. E per questo alle stazioni mareografiche di Monopoli e Barletta, gestite dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari, e ai mareografi dell'Ispra già attivi a Otranto, Vieste, alle Isole Tremiti e a Taranto è stato recentemente installato sempre dall'Ispra un nuovo mareografo a Santa Maria di Leuca. "Più è fitto il monitoraggio sul territorio - spiega Alessandro Amato, ricercatore Ingv e Responsabile del Centro allerta tsunami dell'Ingv (Ingv-Cat)- più riusciamo a fare previsioni di futuri scenari. I mareografi posti nelle zone costiere ci informano non solo sulle variazioni del livello del mare, dovute a terremoti che avvengono a largo delle coste, ma anche sulle variazioni di pressione dovute a meteotsunami o sulle eventuali frane sottomarine che possono generare maremoti".