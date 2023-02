Terremoto in Turchia, il racconto della tirocinante di Rutigliano: "Finalmente sono al sicuro ad Antalya"

"Ciao a tutti, vi scrivo da Antalya, dove sono riuscita a mettermi al sicuro dopo aver passato la nottata di domenica e lunedì a Gaziantep a fare i conti con i primi effetti del terremoto. Sono fortunata. Ma a Gaziantep e dintorni continuano le scosse, la sensazione di pericolo. Continua il freddo, la ricerca di un posto sicuro, la ricerca di cibo. Ci sono problemi di approvvigionamenti, di accesso all'acqua, al gas". Con queste parole, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, la 25enne tirocinante Erasmus in Turchia, Chiara Grazia Valenzano, originaria di Rutigliano, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Dopo la laureata in Scienze internazionali all’Università di Torino, la ragazza stava svolgendo un progetto formativo post accademico a Gaziantep, presso l’associazione Ayad.

"Al momento del terremoto mi trovavo a Gaziantep, in un quartiere chiamato Güne?, popolato sia da persone siriane che turche. Con l’associazione Ayad, basata a Gaziantep, diamo supporto educativo alle famiglie siriane. Insegniamo musica e lingua inglese - spiega la ragazza nelle parole raccolte dall'Adn Kronos - Ci siamo svegliate in piena notte, alle 4.17, per le prime scosse, ci era stato detto di non rientrare nelle abitazioni, ma abbia avuto necessità di rientrare a causa del freddo. Dopo la seconda scossa ci siamo rifugiate in un autobus di linea là parcheggiato perché conoscevamo l’autista. Quando abbiamo capito che non era più possibile rimanere a Gaziantep ho deciso di partire".

La ragazza ha raggiunto Antalya dopo un lungo viaggio a piedi verso l'autostazione di Gaziantep. È riuscita ad acquistare un biglietto per un autobus grazie all'intervento a distanza di un'amica turca.