Turchia e Siria devastate dal terremoto, la Caritas Bari-Bitonto avvia raccolta fondi: "Un aiuto concreto a chi sta soffrendo"

Oltre 36mila vittime in Turchia, più di 6mila in Siria e un bilancio che di ora in ora cresce tragicamente sempre di più: a distanza di 10 giorni dal grande terremoto che ha devastato una consistente porzione di territorio tra i due Paesi, prosegue la difficile opera dei soccorritori impegnati a salvare ancora vite e a recuperare i corpi sepolti dalle macerie, Hatay, Gaziantep, Diyarbarkir ma anche Aleppo: sono solo alcune delle città devastate dal sisma di grado 7.8 della scala Richter che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorsi ha sconvolto per sempre le vite di milioni di persone. Con i soccorsi si moltiplica anche la macchina della solidarietà internazionale per dare conforto alle popolazioni colpite e un sostegno arriva anche dalla Caritas Diocesana di Bari-Bitonto che ha aderito alle iniziative della Caritas italiana immediatamente dopo lo scoppio dell'emergenza.

In particolare, è stata avviata una raccolta fondi per fornire un aiuto rapido ai Paesi colpiti: "Abbiamo deciso di aprire la sottoscrizione - spiega don Lino Modesto, direttore della Caritas diocesana di Bari-Bitonto - proprio per le tante richieste ricevute da numerose persone che intendevano dare una mano. In questa fase stiamo procedendo con questo tipo di raccolta anzichè con quella di vestiti e alimenti. Consegnarli, infatti sarebbe complicato a causa delle difficoltà legate agli spostamenti. L'unico aiuto concreto, per ora, è quello economico".

Chiunque potrà donare attraverso l'iban segnalato sul sito della Caritas diocesana . Un sostegno in aggiunta allo stanziamento della Caritas Nazionale che ha fornito 500mila euro attraverso i fondi dell'Otto per Mille: "Sul posto - aggiunge don Lino Modesto - ci sono già i volontari proprio della Caritas che assieme agli altri", tra cui quelli di Croce Rossa e numerose organizzazioni, "stanno portando assistenza quotidiana in un contesto difficilissimo. Il sisma, poi, ha rappresentato un dramma nel dramma perchè, se pensiamo alla Siria, la catastrofe si è aggiunta alla guerra che ha già provocato mezzo milione di morti e tantissimi sfollati per via del conflitto".

Oltre alla sottoscrizione, infine, la Caritas ha organizzato anche una giornata di colletta nazionale per il prossimo 26 marzo. In tutte le chiese, anche in quelle baresi, si potrà dunque donare in quella giornata con le somme devolute sempre a sostegno dell'assistenza umanitaria in Turchia e Siria.