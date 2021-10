Terze dosi di vaccino anti Covid in Puglia dopo sei mesi agli over 60: al via le prenotazioni

Da oggi pomeriggio le persone nate prima del 31 dicembre 1961 (over 60) possono prenotare la terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid purché siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

La prenotazione può avvenire tramite la piattaforma La Puglia ti vaccina (lapugliativaccina.regione. puglia.it), gli sportelli del Centro unico prenotazioni - Cup, le farmacie accreditate al servizio FarmaCup

È possibile ricevere la dose aggiuntiva anche presentandosi, senza prenotazione, in una delle sedi vaccinali pugliesi nelle giornate e negli orari indicati in calendario. (https://www.regione.puglia. it/web/speciale-coronavirus/ vaccino-anti-covid/sedi- vaccinali).“La dose di richiamo - dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - è importante per rafforzare la protezione data dalla vaccinazione e prolungarne l’effetto nel tempo. Il coronavirus circolerà ancora a lungo: meglio essere protetti contro un virus così insidioso”.

Di seguito il calendario in base alla somministrazione ricevuta per la prima dose

Ultima dose > Terza dose

Marzo e Aprile 2021 > Ottobre 2021

Maggio 2021 > Novembre 2021

Giugno 2021 > Dicembre 2021

Luglio 2021 > Gennaio 2022

Agosto 2021 > Febbraio 2022

Settembre 2021 > Marzo 2022

Ottobre 2021 > Aprile 2022

Novembre 2021 > Maggio 2022

Dicembre 2021 > Giugno 2022