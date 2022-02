Terza edizione "Excellence pugliesi 2022"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E' di scena la terza edizione di "Excellence Pugliesi 2022”, iniziativa che vuole essere un contributo all'affermazione della Puglia e dei suoi talenti, voluta dall'Associaizoine Oll Muvi, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, affermata nel mondo come I Love Molfetta, pensata da Roberto Pansini che in collaborazione con la CIM Confederazione Italiani nel Mondo e l'Associazione Puglia Top Quality di Giusi Malcangi, hanno fissato l'incontro venerdì 18 febbraio, alle 15.30, presso il Palazzo San Macuto a Roma. Dopo aver valorizzato alcune eccellenze nelle prime edizioni, numerose le iniziative mirate agli emigrati pugliesi in America, organizzando eventi tra gli stati di New York, New Jersey e Connecticut, è stata scelta nuovamente una sede istituzionale italiana come quella della Camera dei Deputati, a Roma. Nell'occasione, porterà i suoi saluti l'On. Maria Spena Vicepresidente Commissione permanente XIII Agricoltura e l' On. Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata eletta nella Circoscrizione Estero - Ripartizione Nord e Centro America che si congratuleranno con i partecipanti. L'incontro sarà moderato con la professionalità di Monica Marangoni conosciuta dagli Italiani nel mondo per la conduzione di programmi sulle reti RAI. Si tratta di un riconoscimento esclusivo assegnato a coloro che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale per la loro attività. Ad essere premiati saranno i pugliesi appartenenti ai più svariati settori, da quello imprenditoriale a quello sociale, dal turismo all'arte culinaria, che ci contraddistinguono nel mondo. Alla manifestazione si accede esclusivamente con invito e nel rispetto delle normative anti covid.