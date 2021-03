Teseo Puglia: una sola app per spostarsi con tutti i mezzi del trasporto pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Teseo Puglia – disponibile gratuitamente dal 17 marzo su Google Play e App Store – si propone di semplificare l’utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l’uso di una sola app per calcolare il percorso migliore, visualizzare le linee, le fermate e gli orari dei mezzi di trasporto, e acquistare i biglietti e gli abbonamenti digitali delle aziende che aderiranno al servizio. L’applicazione è stata sviluppata da GreenShare, un’azienda specializzata in tecnologie per la mobilità sostenibile e, in particolare, in applicazioni per il trasporto collettivo. Una piattaforma gratuita di mobilità integrata L’app nasce per permettere a più aziende di trasporto, operanti sia nell’ambito della mobilità urbana che extraurbana, di far parte di una piattaforma condivisa, pensata per offrire tutto ciò che serve per usare i mezzi pubblici: infomobilità e titoli di viaggio digitali. Da marzo si potranno visualizzare i percorsi, le linee, le fermate e gli orari delle aziende pugliesi che hanno reso pubblici i loro opendata: STP Brindisi, SGM Lecce, AMAT Taranto e Ferrotramviaria. La disponibilità di questi dati garantisce un servizio di infomobilità in grado di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Biglietti e abbonamenti digitali in app La possibilità di acquistare i titoli di viaggio in formato elettronico sarà disponibile grazie all’adesione delle aziende di trasporto a Teseo Puglia. Una sola app con i titoli di viaggio digitali e l’infomobilità permette di avere a portata di mano tutto ciò che serve per utilizzare il trasporto pubblico. In più, l’adozione della bigliettazione elettronica, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per contrastare la diffusione del Covid-19, contribuisce a far viaggiare in sicurezza i passeggeri, permettendogli di evitare contatti e code per acquistare i ticket cartacei. TeseoApp: piattaforme regionali e applicazioni personalizzate per aziende del trasporto pubblico locale Teseo Puglia fa parte delle TeseoApp ed è la terza applicazione regionale che viene sviluppata da GreenShare, dopo Teseo Sardegna e Teseo Basilicata. Sono Teseo anche le applicazioni di singole aziende del trasporto pubblico locale: Asti SmartBus, AMC Bus Casale, Tep SmarTicket (presto Teseo TEP, l’app di Parma), BusFinder, Teseo Nuoro e ATP Sassari. Le TeseoApp – che hanno raggiunto i 400 mila download – sono tutte sviluppate per offrire il percorso migliore, le linee, le fermate, gli orari dei mezzi, anche in tempo reale, e i titoli di viaggio delle aziende di trasporto. Le applicazioni per le singole aziende del trasporto pubblico locale sono personalizzabili e adattabili alle esigenze aziendali, con la possibilità di arricchire l’app con funzionalità aggiuntive. Per maggiori informazioni è possibile inviare un’e-mail all’area commerciale di GreenShare, all’indirizzo commerciale@green-share.it. GreenShare nasce a maggio 2013 grazie alle competenze di un Team di professionisti nel settore Information Communication Technology (ICT). La sua mission è di incentivare la mobilità sostenibile attraverso la progettazione, lo sviluppo e la gestione di tecnologie all’avanguardia basate su sistemi evoluti di infomobilità, mobile ticketing e mobile payment. Sono testimonianze del suo lavoro, i suoi prodotti: TeseoApp, Arianna AVM e Clacsoon.

