A Bari test hiv gratuiti e anonimi

Venerdì 7 Luglio, i volontari del CAMA LILA, presso la sede operativa di Via Castromediano 66 a Bari, dalle ore 17.30 alle 20.30, per promuovere la consapevolezza del proprio stato sierologico tra la popolazione, offriranno, a chiunque vorrà, test salivari HIV a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito. L’infezione da Hiv, nel nostro paese, è ormai considerata un’infezione cronica che lascia spazio a progetti di vita personali, lavorativi e familiari, compreso quello di diventare genitori. Non esiste ancora una cura in grado di guarire dall’Hiv, ma, se l’infezione viene diagnosticata precocemente, le terapie antiretrovirali disponibili offrono un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. Si ribadisce che in Italia continua ad essere altissima ed in costante crescita la percentuale di diagnosi tardive: sono molte, dunque, le persone non consapevoli di aver contratto il virus e che arrivano al test Hiv in uno stato di salute già debilitato Il test verrà eseguito da personale formato ed sarà accompagnato da un colloquio di counselling finalizzato alla valutazione dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti. Venerdì 7 Luglio, l’accoglienza e l’accettazione delle richieste di esecuzione del test avverrà nella fascia oraria 17:30 – 20:30; l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con un percorso di accesso facilitato, dove potrà eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserito in un programma di cura.