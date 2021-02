Test rapidi Covid nelle farmacie pugliesi, c'è l'accordo: il costo sarà di 20 euro

I tamponi antigenici potranno essere utilizzati da persone che non appartengono a categorie a rischio (per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse) e che non siano "contatto di caso sospetto"

I test rapidi antigenici per scoprire se si è affetti dal Covid saranno disponibili nelle farmacie pugliesi al costo di 20 euro: lo prevede l'intesa sottoscritta da Regione Puglia, Federfarma, Assofarm e gli Ordini provinciali dei farmacisti. L'accordo è stato approvato dalla Giunta regionale.

I tamponi antigenici potranno essere utilizzati da persone che non appartengono a categorie a rischio (per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse) e che non siano "contatto di caso sospetto". In base all'accordo, se il risultato del test sarà negativo non sarà necessario effettuare approfondimenti ulteriori. In caso di positivirò, invece, si dovrà procedere alla conferma con test antigenico rapido di terza generazione o con test in biologia molecolare e le persone interessate "dovranno essere prese in carico dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta".