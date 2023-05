Test rapidi Hiv alla Festa dei Popoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Fare il test e conoscere la propria condizione di salute è importante: per proteggersi da HIV e altre IST e, laddove si scopra di avere contratto l’infezione, per prendersi cura di sé. Il CAMA LILA di Bari sarà presente, con un’équipe di operatori formati per accogliere chi deve sottoporsi allo screening, alla Festa dei Popoli, presso il Parco G. Princigalli a Bari (Quartiere Mungivacca), il 27.05 dalle ore 19.30 alle 22.30 ed il 28.05 dalle ore 20.30 alle 23.00. La nostra Associazione, unica nella nostra regione ad effettuare questo tipo di attività, è divenuta un riferimento importante per le persone che preferiscono sottoporsi al test per l’HIV al di fuori del contesto sanitario. Detta attività è strutturata e si è sviluppata sul modello dei servizi community-based della rete europea COBATEST. Infatti, oltre alle attività di testing e counselling, direttamente rivolte alle persone, il servizio prevede le successive azioni che riguardano il supporto, l'accompagnamento e la presa in carico delle persone con esito reattivo ai test. Se non hai mai fatto il test o se ti sei esposto a un rischio, ti aspettiamo il 27 e 28 Maggio alla Festa dei Popoli! Per informazioni: 0805563269