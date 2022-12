Una quindicina circa i test rapidi effettuati in occasione della Giornata mondiale contro l'Hiv per l'iniziativa che ha visto la collaborazione dell'Associazione Caps e della Cama Lila: "Chi è sieropositivo può vivere una vita normale e, con le giuste terapie, non trasmettere il virus"

Test salivari per l'Hiv in piazza Umberto, l'Unità di strada in azione: "Qui per insegnare a superare lo stigma della malattia"