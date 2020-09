Certificati di esenzione dai ticket, la Regione Puglia proroga di 6 mesi la scadenza per i rinnovi

Il Dipartimento Salute della Regione ha prorogato al 31 marzo del 2021 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione ticket per reddito. Sarà dunque prolungata di sei mesi la validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. La decisione è stata presa anche a causa della situazione epidemiologica covid che "per quanto non preoccupante come quella dei mesi precedenti - spiega la Regione - rende necessario ridurre allo stretto indispensabile le occasioni di affollamento per accesso degli utenti presso gli sportelli della Anagrafe sanitaria dei distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni".

I cittadini che intendono presentare l’autocertificazione per ottenere un attestato di esenzione valido fino a marzo 2021 o che non compaiono negli elenchi delle esenzioni certificate o autocertificate, possono accedere alla sezione dedicata del portale Puglia salute (https://www.sanita.puglia.it/ esenzionereddito) Per coloro che invece non hanno la possibilità di usare mezzi telematici, le Asl metteranno a disposizione all’esterno di alcune sedi territoriali delle anagrafi sanitarie, sistemi di raccolta della modulistica necessaria.

(immagine di repertorio)