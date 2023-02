Tom Cruise è in Puglia? Le voci di un arrivo notturno all'aeroporto di Bari e l'ipotesi di un nuovo film

Un film in Puglia per Tom Cruise? La star di Hollywood sarebbe sbarcata questa notte all'aeroporto di Bari Palese dopo essere partito dagli Stati Uniti. Un possibile arrivo coperto dal massimo riserbo che potrebbe nascondere la volontà di girare un film proprio in Puglia.

Ignote, infatti, sono le eventuali tappe dell'attore americano nella regione. Cruise è reduce dal suo ultimo successo Top Gun: Maverick, film con cui ha sbancato ai botteghini. Per la Puglia, se fosse confermata la presenza di Cruise, sarebbe un altro riconoscimento come meta d'eccezione per i grandi divi del cinema che la scelgano per vacanze o per produzioni internazionali.