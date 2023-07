Grata di scolo dell'acqua sprofonda nel manto stradale di via Celso Ulpiani: "Rende la curva molto pericolosa"

"In via Celso Ulpiani il problema non è l'ostruzione della grata di raccolta acqua piovana, ma bensì il suo cedimento stradale rendendo la curva estremamente pericolosa, specie per cicli e motocicli", lo denuncia la community 'Sos Città Bari' sul suo account Instagram.

"Vogliamo aspettare che qualcuno cada rovinosamente e si faccia male seriamente o si può prevenire con un intervento di ripristino? - si legge nel post riferito al tombino affondato nella via del quartiere San Pasquale - Questa strada sbocca su tre scuole superiori, una scuola dell'infanzia e un campus universitario: di motori qui ne passano a centinaia".