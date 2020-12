Una 'tombolata 2.0' per le festività natalizie: l'appuntamento è online

La tombolata di Natale ai tempi del Covid? Si fa online. A organizzare l'iniziativa è il Comune di Bari, nell’ambito del programma natalizio realizzato dall’assessorato al Welfare e coordinato dal consorzio Elpendù e dalla cooperativa sociale Progetto città per il progetto di Animazione territoriale. Appuntamento venerdì 18 dicembre, a partire dalle ore 16.30, "per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della spensieratezza".

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 16 dicembre inviando la propria adesione a organizzazione@progettocitta.org: ciascun/a iscritto/a riceverà una cartella via mail. La tombola, che prevede l’assegnazione di diversi premi tra cui giocattoli, libri e buoni spesa, vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali e del mondo della cultura, dello spettacolo, del terzo settore e del volontariato.

Inoltre, per rendere il Natale in città ancora più bello e promuovere esperienze di prossimità e socializzazione, l’iniziativa “Natale in condominio” premierà le più belle decorazioni natalizie realizzate preferibilmente con materiali di riciclo. Per partecipare al contest, rivolto a condomini e piccole comunità, è sufficiente inviare una mail a organizzazione@progettocitta.org entro il prossimo 2 gennaio, allegando una foto delle decorazioni condominiali create per le festività. Le immagini saranno pubblicate in un album sulla pagina facebook “Bari Social”, mentre una giuria sceglierà le decorazioni più belle e significative da premiare, anche a seguito di visite a campione della giuria che si recherà in alcuni dei condomini partecipanti. Per tutti è previsto un attestato.