Scene di degrado urbano, la passeggiata di un topo fra i bagnanti a Pane e Pomodoro: "Incontri ravvicinati del terzo tipo"

L'escursione in spiaggia del roditore è stata ripresa, oggi pomeriggio, dai volontari Anfi Bari Odv che erano impegnati in attività nel lido

"Incontri ravvicinati del terzo tipo su Pane e Pomodoro". È l'ironico commento dei volontari Anfi Bari Odv che questo pomeriggio hanno immortalato la passeggiata sulla spiaggia barese di un topo.

L'ennesimo avvistamento di ratti in città, dopo gli episodi segnalati nei giorni scorsi sul lungomare, ha generato sgomento non solo nei volontari che erano impegnati in attività nel lido, ma anche fra i bagnanti.

La crescente presenza dei roditori è dovuta al mancato conferimento di rifiuti e cibo negli appositi contenitori ed alla conseguente igiene urbana deficitaria.