Torneo 'Open delle Puglie', le grandi protagoniste del tennis mondiale si sfideranno a Bari

La competizione sportiva vedrà la partecipazione di giocatrici già al 'numero 1' al mondo in doppio, o presenti nella 'top ten', come Sara Errani e la semifinalista di Wimbledon 2022 Tania Marie. È questo il programma del torneo femminile di tennis 'Wta 125 Open delle Puglie', giunto alla seconda edizione, che si svolgerà nel Circolo Tennis di Bari dal 3 al 10 settembre 2023.

L'evento tennistico, il più importante della regione, è stato presentato ieri all'interno della struttura barese che ospiterà le prestigiose sfide. "Il nostro torneo si svolgerà in contemporanea con la seconda settimana degli Open degli Stati Uniti - ha sottolineato la presidente del Circolo Tennis Bari, Nicolatta Virgintino - quindi contiamo di ottenere le partecipazioni delle 'perdenti' nella prima settimana del competizione negli States. Non sarebbe male avere sui nostri campi, ad esempio, la tennista numero 40 del mondo, ma già adesso possiamo contare su un gruppo di giocatrici partecipanti, italiane e straniere, di elevata qualità. Il Wta 125 Open delle Puglie sarà il primo torneo 'Plastic free' d’Europa ed il primo anche ad utilizzare acqua pubblica sui campi grazie alla partnership con Acquedotto Pugliese".

"L’Open delle Puglie è il più grande evento sportivo del tennis pugliese - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - È dedicato al tennis femminile che alla Puglia e all’Italia ha dato straordinari talenti come Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Si tratta di manifestazioni complicate e difficili da organizzare e il Circolo Tennis Bari ha compiuto uno sforzo straordinario che Regione Puglia e PugliaPromozione cercheranno di sostenere, anche perché il torneo si svolge in una data perfetta, l’inizio di settembre, in grado di dare continuità anche alla nostra stagione turistica. Per le aziende pugliesi e internazionali investire nella sponsorizzazione di un torneo come questo è un grande vantaggio: è un tipo di pubblicità che non offre solo notorietà come un qualunque messaggio pubblicitario, ma aggiunge tutte le qualità positive dell’attività sportiva. L’intensità, la passione, la gioventù, la forza, l’energia, le trasferisce sul prodotto che sponsorizza l’evento. È importante che i privati diano preferenza a questo tipo di investimento pubblicitario. In questo modo aiutano lo sport e aiutano la promozione del territorio".