Il campo di via Coppa di Bari a Torre a Mare nel degrado, l'Ideale: "Disposti a sistemarlo, da mesi aspettiamo risposte dal Comune"

Un campo in disuso e lasciato "incustodito e all'incuria, con sporcizia ed erbacce, senza che nessuno se ne occupi adeguatamente". E' lo stato del terreno di gioco di via Coppa di Bari, nel quartiere Torre a Mare. A denunciare la situazione di degrado è la società di calcio dilettantistica dell'Ideale Bari che chiede da mesi di occuparsene.

"Ogni anno - si legge in un messaggio social - , diamo a tanti ragazzi baresi la possibilità di divertirsi e crescere, fisicamente e umanamente, in un rettangolo verde, e vorremmo che questo fosse possibile per tanti altri ragazzi di ogni fascia di età, per fare in modo che, chi è in difficoltà e marginalizzato, possa accedere allo sport nella maniera più agevole possibile"

"Oltre cinque mesi fa abbiamo fatto istanza - prosegue il messaggio - affinchè potessimo averlo in concessione, per rimetterlo in piedi a nostre spese, ma questo ci è sempre stato impedito. Abbiamo interpellato consiglieri, assessori, abbiamo inviato le nostre comunicazioni direttamente al Sindaco, ma nessuno si è mai fatto sentire. E tutto questo, senza considerare le altre strutture cittadine oramai inutilizzabili da anni ("Mirko Variato" e "Bellavista", per citare due esempi). Denunciamo pubblicamente questa situazione, dopo aver sollecitato più volte le istituzioni nelle sedi opportune, sperando che la questione si possa in qualche maniera sbloccare, positivamente per noi che, da dodici anni, mettiamo in atto un modo diverso di intendere lo sport, cercando di renderlo accessibile a tutti".

A stretto giro, nel post in questione su Facebook, è arrivato il commento dell'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli, invitando ad attendere i tempi della burocrazia: "Siamo tutti in attesa del bando che deve essere pubblicato dal Municipio 1 che ha la competenza amministrativa di quell'impianto sportivo. Dobbiamo avere solo un altro pò di pazienza" conclude l'assessore.