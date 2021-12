Ringhiere, sedute in pietra e panchine: a Torre a Mare completati i lavori nel primo tratto del waterfront

"Ci sono le ringhiere e le sedute in pietra, gli operai stanno completando il trattamento superficiale della pavimentazione". Così il sindaco Antonio Decaro, in una diretta Fb con il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, mostra la situazione sul lungomare di Torre a Mare, "dove finalmente sono terminati i lavori del primo tratto" in via dei Trulli. "Avremmo dovuto inaugurarlo per Ferragosto, lo inauguraremo per Natale o Capodanno", ha detto ancora il sindaco facendo riferimento a ritardi nei lavori: "Purtroppo è andata così, l'importante è averlo terminato".

"Ieri la giunta - ha spiegato Decaro nel suo post - ha approvato il progetto per la riqualificazione del marciapiede di fronte così da avere un situazione omogenea. Sarà più bello passeggiare qui in primavera".

Il primo cittadino ha poi anche annunciato novità per un'altra riqualificazione: "Entro la prossima settimana dovrebbe arrivare anche l'ultimo parere della Soprintendenza per il lungomare di Santo Spirito che andrà in gara nei primi mesi del prossimo anno".