Nuovi paletti 'porta bici' nel Municipio I: lavori di installazione al via da Torre a Mare

Da Torre a Mare a piazza Moro, nel territorio del Municipio I arrivano nuovi paletti per il parcheggio delle bici. A darne notizia è il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. Gli interventi a cura della Ripartizione Ivop del Comune di Bari hanno preso avvio ieri, dalla piazza del porto di Torre a Mare, mentre nei prossimi giorni proseguiranno, nello stesso quartiere, in piazza Vittorio Veneto, e per poi spostarsi al quartiere Madonnella - i paletti saranno posizionati sul marciapiede dell’istituto Marconi - e in piazza Roma, nei pressi della stazione centrale.

La scelta dei luoghi è stata frutto "di una politica partecipata", spiega Leonetti, sollecitando eventuali "indicazioni" da parte dei cittadini per future installazioni.