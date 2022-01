Interventi di manutenzione sulle linee elettriche stradali, al via i lavori tra Torre a Mare e Japigia

Sono partiti oggi i lavori di manutenzione su alcune linee elettriche della strade del Municipio 1, "che nel tempo hanno presentato un alto numero di blackout, provocando gravi disagi ai residenti". A darne notizia è il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. "Con l’assessore Galasso - spiega - abbiamo stabilito un primo elenco di sedi stradali del Municipio 1, definite “critiche” in relazione alla stabilità di funzionamento degli impianti, spesso compromessi dalla vetustà dei cavi di alimentazione e delle muffole, non più riparabili e quindi da sostituire".

Gli interventi hanno preso il via dalla cabina IACP-Trulli, nel quartiere di Torre a Mare (che interessa via dei Trulli, via Positano, via dei Pescatori, via Roma, via Lama Giotta e via Timavo) per poi spostarsi, nei prossimi giorni, sul lungomare di San Giorgio, su strada detta della Marina e via San Giorgio, per poi concludere questo primo intervento nel quartiere Japigia, in via Suglia.

"La luce pubblica - commenta ancora Leonetti - rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e per la viabilità nel quartiere. Siamo consapevoli che gli interventi da eseguire sono tanti ed è per questo che vogliamo impegnarci con tutte le nostre energie su questo argomento. Questi primi interventi hanno un valore di 250mila euro e interessano un appalto ben più ampio, pari a 1milione 500mila euro".