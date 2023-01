Un nuovo medico di famiglia per Torre a Mare, incarico alla dottoressa Antezza. Leonetti: "Al lavoro per una soluzione definitiva"

Da oggi il quartiere di Torre a Mare ha un nuovo medico di famiglia a cui rivolgersi. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, che in mattinata ha accolto, insieme al consigliere regionale Francesco Paolicelli, la dottoressa Maria Agostina Antezza, medico con incarico provvisorio nel quartiere.

La dottoressa Antezza, infatti, come spiega lo stesso Leonetti, si occuperò di garantire la continuità assistenziale per i residenti del quartiere "nelle more della rilevazione ed assegnazione della zona carente di assistenza primaria".

Una prima soluzione, dunque, dopo l'intervento della Asl in risposta all'sos lanciato alcune settimane fa dai residenti, rimasti con un solo medico di famiglia in tutto il quartiere dopo la chiusura di un altro ambulatorio.

"Ringrazio il consigliere Paolicelli, il direttore generale ASL Bari dott. Antonio Sanguedolce e tutto il suo staff - scrive Leonetti - per aver dato immediatamente seguito a questo serio problema del quartiere, continueremo il nostro lavoro affinché si possa trovare una soluzione definitiva il prima possibile".

Sarà possibile seguire il cambio del medico presso gli uffici ASL di via Aquilino, nei seguenti giorni/orari: lunedì 16:00-18:00, martedì 10:00-12:00, mercoledì 16:00-18:00, giovedì 10:00-12:00, venerdì 16:00-18:00.