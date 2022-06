Giornata mondiale dell'ambiente, la Torre della Città metropolitana si illumina di verde e blu

La torre della Città metropolitana di Bari si illumina di verde e blu a sostegno del movimento ambientale internazionale Salva il Suolo. Un gesto di sensibilizzazione in programma il 5 giugno, nella giornata mondiale dell'ambiente. Come ricordato in una nota da Conscious Planet Communication Team Italia, a illuminarsi di due colori saranno tanti altri monumenti italiani - tra cui il ponte Isabella e ponte Balbis a Torino; la Cupola di San Gaudenzio a Novara; il Palazzo la Gran Guardia a Verona e la Fontana di Nettuno a Trieste - ma anche nel resto del mondo, come le Cascate del Niagara, il Jet D'eau di Ginevra e lo Stadio Olimpico di Montreal. "Una iniziativa di straordinario successo per il movimento Salva il Suolo - si legge nella nota - che dal suo lancio a gennaio 2022, ha già raggiunto oltre 2 miliardi di persone".

Secondo un rapporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre il 20% del suolo italiano è a rischio di desertificazione. La situazione è più grave nella parte meridionale del Paese dove la percentuale è addirittura del 40%.

Se non cambiamo il modo in cui lo gestiamo, oltre il 90% del suolo potrebbe degradarsi entro il 2050, ha avvertito l'ONU. In tal caso, una conseguente crisi alimentare globale diventerebbe inevitabile.

Salva il Suolo è la risposta a questa crisi: un movimento civile internazionale sorto per ispirare un approccio consapevole alla salvaguardia del pianeta, che punta a coinvolgere almeno 3,5 miliardi di persone (il 60% dell'elettorato mondiale) e a sollecitare politiche governative a lungo termine per rivitalizzare il suolo.