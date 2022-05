I baresi ritrovano Torre Quetta, inaugurazione tra sport, musica e polemiche: "Prezzi eccessivi". I gestori: "Qui un'offerta qualificata"

Torre Quetta riparte. Dopo tre anni, con la giornata inaugurale di ieri, i baresi hanno finalmente ritrovato la spiaggia cittadina. Tra sport, iniziative per i più piccoli, musica e dj set, in tanti non hanno voluto perdersi l'appuntamento con la riapertura. Ma, insieme alla festa, non sono mancate le lamentele, arrivate sui social anche sulla pagina del sindaco Antonio Decaro, in diretta Fb per un sopralluogo.

A far scattare le critiche, in particolare, i prezzi di cibi e bevande ai chioschetti, giudicati troppo alti. Come la "birra a 5 euro, una follia", scrive un cittadino sulla pagina Fb di Baritoday, o "due lattine di the al limone 13 euro", segnala un altro lettore. "Un cestino di patatine 4 euro, assurdo", scrive qualcun altro sulla pagina del sindaco, o ancora c'è chi lamenta "due caffè nei bicchieri di carta pagati 6,40 euro". Tra gli utenti, però, c'è anche chi prova a ragionare sui costi elevati sostenuti dai gestori e propone un'alternativa: "Pagano un affitto esorbitante per i chioschetti è logico e prevedibile che i prezzi siano alti, devono pur guadagnare - scrive una lettrice sulla nostra pagina - Ovunque ci sia movida c'è business. Vorrà dire che ci porteremo il frigo portatile da casa".

"I prezzi sono stabiliti dagli operatori subconcessionari dei chioschi - spiega a Baritoday Cristian Calabrese del gruppo Ideazione, che si è aggiudicato la gestione triennale in Ati con Cube Comunicazione Srl e La Lucente Spa - che chiaramente hanno dei costi da sostenere. Parliamo comunque di locali particolarmente qualificati, che offrono un servizio di qualità, che organizzano anche in proprio eventi e serate, in uno spazio comunque aperto a tutti. Tutto questo ha un costo, così come ci sono costi legati al personale. Va considerato anche il fatto di essere sulla spiaggia, di mangiare o bere qualcosa sul mare". Per quanto riguarda in particolare le birre a 5 euro, uno dei prezzi più 'criticati' sui social, Calabrese spiega il suo punto di vista: "Magari per certe birre quel prezzo può risultare superiore che altrove, ma con quella stessa cifra si possono prendere prodotti diversi, anche di qualità superiore: è anche un modo per scoraggiare l'ubriachezza, e invogliare invece al bere di qualità".

Al di là dei prezzi, molto critiche si sono concentrate anche sull'impossibilità di accedere al mare, visti i pontili ancora inagibili. "Cosa se ne fa il barese e il turista del cocktail se non può farsi il bagno?!", fa notare un nostro lettore, mentre qualcun altro ritiene che "sarebbe stato meglio aprire quando era tutto pronto". A questo proposito, è stato lo stesso sindaco, nella sua diretta Fb, a chiarire che gli interventi di sistemazione dei pontili sono in programma per i prossimi giorni, così come quelli per la disinfestazione: in tanti, infatti, hanno lamentato anche la presenza di zanzare.

Novità sono in arrivo anche per i parcheggi: "Dalla fine della prossima settimana il parcheggio sarà automatizzato, ci sarà la possibilità di pagare tramite app. La tariffa sarà sempre di tre euro. Anche questa operazione per noi ha un costo, ma si tratta di un miglioramento importante del servizio, e offrire un servizio fatto bene e di qualità è quello che ci interessa".