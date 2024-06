Nuovi pontili con scivolo disabili a Torre Quetta, proseguono i lavori: pronti tra pochi giorni

Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi pontili dotati anche di scivoli per i disabili lungo la spiaggia di Torre Quetta a Bari. Sul posto, in mattinata, si è recato il sindaco Antonio Decaro per un sopralluogo.

Gli operai, nei prossimi giorni, collocheranno le strutture sulle fondazioni, già ultimate. I cantieri dovrebbero essere terminati nel giro di una settimana. Di fronte a uno dei pontili sarà collocato un gazebo a disposizione dei cittadini e, soprattutto, dei bagnanti disabili. A Torre Quetta va avanti anche il ripascimento della spiaggia con la sistemazione dei ciottoli che sarà ultimata nei prossimi giorni.

I lavori proseguono anche in altre spiagge cittadine: a breve, a Pane e Pomodoro, saranno montate alcune cabine spogliatoio. A Palese, invece, sono state riverniciate alcune rinchiere. Al via anche la sistemazione di altri ciottoloi nelle spiaggette tra Palese e Santo Spirito e tra qualche giorno sarà avviato il ripascimento di una delle spiagge sul lungomare di San Girolamo.