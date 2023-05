Torre Quetta, parcheggio gratuito h24 per le persone con disabilità

A partire da oggi, le persone con disabilità potranno parcheggiare nella spiaggia di Torre Quetta in maniera gratuita, non solo fino alle ore 20 ma 24 ore su 24. Ad annunciare la novità, è l'amministratore del Gruppo Ideazione srl, Christian Calabrese. Una scelta assunta "nll’ambito delle politiche inclusive e del progetto per l’agevolazione della fruizione degli spazi pubblici e privati e per rafforzare il legame tra la spiaggia di Torre Quetta e la città tutta".

Per usufruire di questa condizione sarà necessario: che la persona con disabilità sia presente; telefonare al numero 320 825 0370 prima di entrare in auto, annunciando il proprio arrivo alla sbarra di uscita; tenere a portata di mano il tesserino, un documento di riconoscimento e il ticket del parcheggio; consegnare il ticket del parcheggio, che verrà annullato prontamente dagli addetti alla sicurezza.

Per coloro i quali invece sono soggetti al pagamento del parcheggio, è invece consigliato recarsi prima alla cassa a pagare il ticket, in modo da non creare file all’uscita della struttura. E' inoltre attivo il servizio “Taglia Coda” che consente di pagare il parcheggio direttamente ai chioschi, per evitare di fare la fila alla cassa.