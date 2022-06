A Torre Quetta arriva la vigilanza: al via nel weekend il nuovo servizio per la sicurezza

Più sicurezza per Torre Quetta. Partirà nel fine settimana il nuovo servizio di vigilanza affidato alla Sicuritalia Ivri sulla spiaggia attrezzata barese, riaperta poche settimane fa dopo due anni di stop.

In particolare, Sicuritalia si occuperà delle attività miste di vigilanza attiva e passiva con servizi ispettivi e di presidio per l’intero arco della giornata. Durante le fasce orarie di maggior afflusso dei bagnanti saranno presenti operatori della sicurezza disarmati che si occuperanno del controllo degli accessi e monitoreranno il corretto flusso dei cittadini, supportandoli in caso di necessità. Gli operatori saranno in costante contatto con la Centrale Operativa di Sicuritalia IVRI di Bari per rispondere attivamente in caso di emergenza. Nelle stesse fasce orarie saranno effettuati i servizi ispettivi, con guardie giurate armate, presidiando e monitorando le aree strategiche di Torre Quetta al fine di prevenire anomalie, atti delittuosi e danneggiamenti alle strutture.