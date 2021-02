Mattinata ecologica Torre Quetta con Retake e oltre 100 volontari: riempite decine di buste con rifiuti

Nel corso della mattinata si sono svolti anche momenti di relax e yoga in collaborazione con Motus Project, nel pieno rispetto, come per la raccolta dei rifiuti, delle norme anticontagio Covid

Un centinaio di volontari hanno preso parte, questa mattina, alla pulizia della spiaggia di Torre Quetta, sul lungomare Sud di Bari. L'iniziativa ha visto la partecipazione di giovani e non solo che hanno portato via numerosi kg di rifiuti lungo la costa e nelle aree immediatamente vicine.

Nel corso della mattinata si sono svolti anche momenti di relax e yoga in collaborazione con Motus Project, nel pieno rispetto, come per la raccolta dei rifiuti, delle norme anticontagio Covid. Al termine dell'appuntamento l'Amiu ha provveduto a prelevare le decine di bustoni contenenti rifiuti. L'iniziativa, nelle prossime settimane, sarà ripetuta in altre zone della città.