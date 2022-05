Riapre la spiaggia di Torre Quetta: sport ed eventi per tutta la giornata, in serata lo show musicale

Torre Quetta, si parte. E' il giorno dell'inaugurazione ufficiale per la spiaggia cittadina, che da giovedì scorso ha riaperto le porte ai baresi, dopo tre giorni di assenza. Per l'intera giornata, per festeggiare il 'ritorno' in attività del lido barese, sono in programma tante attività dedicate ad adulti e bambini, che si concluderanno questa sera con un live show musicale. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Dalle 9 di mattina fino a tarda sera la spiaggia si animerà con un grande evento di inaugurazione gratuito che coinvolgerà associazioni sportive, culturali e artisti del territorio: dallo sport all’aria aperta alle letture per bambini, dai laboratori di danza alle performance di musicisti e street artists, per una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

Di seguito il programma completo pubblicato sul sito torrequetta.info.

09.00 – 10.00: Sessione di Body Lab con il coach Leonardo Colaleo incentrata sulla costruzione di programmi di allenamento step-by-step in base alle esigenze e agli obiettivi personali.

10.00 – 11.00: Lezione di pilates all’aperto a cura della coach Felicia Ladisa.

10.00 – 13.30: Esibizioni per le discipline Surf, SUP e Surf Skate. Previste anche lezioni aperte. A cura ASD CAT SURF. 10.00 – 13.00

Attività di animazione per bambini, giochi e teatro di strada per tutta la mattinata. In collaborazione con Amaltea Eventi e l’Associazione Culturale Trik & Ballack.

10.30 – 12.30: Laboratorio di lettura all’aperto e letture ad alta voce per i più piccoli (da 3 anni in su). A cura dell’associazione Culturale Leggere Coccole.

10.30 – 11.30: Lezione di Hit Training con sessione di allenamento intensiva, con la coach Anita Giangregorio. In collaborazione con SPORTS and EVENTS / DI PALMA SPORT.

11.00 – 12.00: Lezione di Yoga all’aperto con la coach Margi Abbinante. A cura ASD CAT SURF

11.00 – 12.00: Consulenza dei personal trainer Leonardo Colaleo e Massimiliano Samarelli per dei programmi di allenamento personalizzati. In collaborazione con SPORTS and EVENTS / DI PALMA SPORT

11.30 – 12.00: Dimostrazione di ginnastica posturale e allenamento funzionale con la coach Valeria Francesca Esposito. In collaborazione con SPORTS and EVENTS / DI PALMA SPORT.

16.30 – 18.30: La marching band Euroband porterà musica e divertimento in forma itinerante con uno spettacolo musico-coreografico.

17.00 – 22.00: Selezioni musicali con vista mare a cura di Giovanni Fuzio, Dj Fato e Walter Cutler.

17.00 – 00.00: Open day Beach Volley e Beach Tennis con la LEVANTE BEACH CENTER

18.00 – 18.30: Appuntamento a Torre Quetta, nello spazio della pineta, per la restituzione finale de “Il corpo parola – Il corpo relazione”, percorso laboratoriale en plein air condotto da Giulio De Leo con la Compagnia Menhir, finalizzato all’introduzione alla danza, come indagine poetica sul gesto e come pratica creativa di relazione con il mondo esterno. Il laboratorio rientra nel Corso di formazione “La relazione a scuola, in presenza e a distanza” – nato dalla collaborazione tra Indire, ARTI – circuiti teatrali regionali e Teatro Pubblico Pugliese.

19.00 – 21.00: Live show musicale con The Bojangles: un viaggio in acquatico tra blues, folk, rock’n’roll e soul.