I baresi riabbracciano la spiaggia di Torre Quetta: riapertura il 19, sabato 21 una grande festa inaugurale

Conto alla rovescia quasi terminato per la riapertura della spiaggia di Torre Quetta a Bari: la grande area costiera a sud di Bari, dal prossimo 19 maggio, tornerà ad essere un punto di riferimento per il relax e il tempo libero, dopo due anni di stop e l'affidamento triennale all'Ati formata da Gruppo Ideazione Srl, Cube Comunicazione Srl e La Lucente Spa. Sono quasi ultimati, infatti, i lavori di allestimento avviati nelle scorse settimane lungo la passeggiata e la grande distesa di ciottoli pronta ad accogliere i bagnanti.

Una spiaggia dotata di servizi e di campi sportivi (tre aree per beach volley), nonchè di otto chioschi che offriranno proposte culinarie di vario genere, dalla braceria al pub irlandese, fino all'osteria di pesce, all'american bar e alla pizzeria. Il primo grande 'assaggio' della nuova Torre Quetta avverrà sabato 21 con una grande festa: dalle 10 alle 22 si alterneranno musica, attività sportive e altri appuntamenti, mentre i locali resteranno aperti anche fino a tarda serata.

L'obiettivo è quello di popolare la spiaggia con attività e tempo libero, per sottrarla quanto più possibile al degrado che, in questi anni, si era 'ripreso' un tratto costiero amato dai baresi: "Vogliamo insistere - spiega a BariToday Cristian Calabrese, rappresentante del Gruppo ideazione - sui concetti di legalità e correttezza. Ad esempio, per la scelta dei sub-concessionari che gestiranno i chioschi ci siamo affidati ad una call pubblica, tenendo conto non solo dell'offerta merceologica, ma anche, ad esempio di quella culturale. Così, allo stesso modo, per i parcheggi stiamo puntando sull'automatizzazione e sugli scontrini". Proprio sull'aspetto dei posteggi, i gestori proporranno un costo di 3 euro per chi intende lasciare l'auto dal mattino, di 2 euro per i parcheggi dalle 14 alle 24 e di 1 euro per i motocicli.

Infine, su fronte della sicurezza nell'area di Torre Quetta (dove vi sarà anche un punto sanitario) i gestori sono pronti a siglare ulteriori accordi con le associazioni nazionali della Polizia di Stato e dei Carabinieri per un presidio quotidiano degli spazi, da affiancare all'ordinario servizio di vigilanza e assistenza previsto nella zona.