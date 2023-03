Le collezioni del Museo Kailìa a Ceglie vissute in 3d: tour virtuale tra collezioni e ambienti

Il patrimonio archeologico del Museo Kailìa di Ceglie si mostra in formato digitale. È stato attivato infatti il tour virtuale del museo all'interno del Castello nel quartiere di Bari, che permette anche di visionare le copie di di reperti archeologici ritrovati nel corso degli scavi archeologici che si sono susseguiti per oltre 400 anni sul territorio di Ceglie del Campo ed oggi appartenenti alle collezioni di importanti musei in Italia e nel mondo.

Per realizzare il tour virtuale e la riproduzione 3D del Castello, l'associazione Kailìa ha ottenuto un finanziamento ottenuto con il fondo 'PiccoliMusei' 62/2021 del Ministero della Cultura. A realizzare il progetto è stata l'azienda Genegis GI. Geographical Intelligence.

"Una navigazione unica e suggestiva alla scoperta della #madredibari" raccontano dall'associazione sui social presentando l'iniziativa. Il tour guidato in 3d è disponibile sul sito dell'associazione.