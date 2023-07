Prima domenica di luglio e incolonnamenti sulla Statale 16: code e traffico in tilt da Japigia a Triggiano

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa del forte afflusso di automobilisti che, nella prima domenica di luglio, hanno deciso di trascorrere qualche ora al mare o in altre località di vacanza.

Rallentamenti si segnalano, in particolare, in direzione Sud, dal tratto della Tangenziale nel quartiere Japigia fino all'imbocco per Triggiano. con incolonnamenti e passo di lumaca per le vetture coinvolte.