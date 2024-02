A Bari la commissione parlamentare sulle ecomafie: in Puglia sotto la lente sversamenti illeciti e traffici di rifiuti dalla Campania

Punto di arrivo di rifiuti provenienti (anche) da altre regioni (come la Campania), possibile snodo verso l'estero dei traffici illeciti ma anche potenziale 'meta finale' degli sversamenti illegali. Un fenomeno, quello connesso alle attività illecite nello smaltimento dei rifiuti, che, come documentano anche le indagini, vede il territorio pugliese sempre più colpito. Il problema è stato al centro dell'incontro che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Bari, in occasione della visita in Puglia della commissione parlamentare sulle ecomafie. Il capoluogo pugliese ha rappresentato la prima tappa della due giorni che porterà i componenti della commissione - il presidente Jacopo Morrone (Lega) con gli onorevoli Carla Giuliano (Movimento 5 stelle) e Marco Simiani (Pd) - anche nella Bat e nel Foggiano.

Prima del vertice in Prefettura, cui hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti delle forze dell'ordine e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, la commissione, con l'ausilio della Guardia di Finanza, ha effettuato dei sorvoli su alcuni dei siti interessati dal fenomeno, già attenzionati dalle forze dell'ordine nel quotidiano lavoro di indagine. "Esistono due fenomeni - ha detto Morrone parlando al termine dell'incontro in Prefettura - uno è quello dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che deturpa una terra bellissima come la Puglia: non crediamo sia opera dei cittadini, ma di altri soggetti, bisogna capire se con il coinvolgimento della criminalità organizzata, che operano gli sversamenti. Abbiamo visto campi, capannoni con rifiuti all'interno, addirittura gravine, tipiche del territorio pugliese, usate per i roghi". "Poi abbiamo un secondo fenomeno - ha aggiunto Morrone - che è quello della Terra dei fuochi, per cui ci sarebbe un traffico di rifiuti che partono dalla Campania verso questi territori, probabilmente per andare all'estero. Sappiamo che c'è una collaborazione tra le Procure pugliesi e campane per fermare questi traffici. Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le Procure, come commissione organizzeremo anche delle audizioni a Roma per approfondire e tenere i riflettori accesi sul fenomeno".

Lo studio dei percorsi che caratterizzano i traffici illeciti di rifiuti impone anche, ha ricordato ancora Morrone, un'attenzione particolare su strade e porti, attraverso cui le attività illecite possono snodarsi, ma allo stesso tempo sulla 'tracciabilità' del rifiuto stesso. "E' un concetto importante - ha sottolineato Morrone - Sarebbe necessario verificare da dove partono questi rifiuti, dove vengono raccolti sul territorio. E' fondamentale cioè che ci sia una sorta di tracciabilità anche per i rifiuti, che consenta di capire cosa accade a un rifiuto da quando viene raccolto a quando viene smaltito".

A sottolineare quanto la Puglia sia interessata da fenomeni connessi al traffico illecito di rifiuti anche il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi. "La situazione nella nostra regione - ha detto Rossi rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'incontro - è critica per l'arrivo di rifiuti da altre regioni. Questo è un fenomeno che purtroppo stiamo vedendo e sul quale stiamo lavorando con le forze dell'ordine. Bisogna cercare di trovare soluzioni, e questo incontro con la commissione è stato interessante perché si è parlato anche di capire quali soluzioni possono essere adottate". "C'è una criminalità economica - ha aggiunto Rossi riferendosi al fenomeno - di imprenditori che hanno un know how e che qualche volta si rapportano anche di criminalità organizzata. Ma quando parliamo di ecomafie - ha detto ancora il procuratore - bisogna stare attenti perché è un fenomeno soprattutto di imprenditori", per i quali gli sversamenti rappresenterebbe una sorta di 'scorciatoia' per tagliare i costi di smaltimento. Tra le aree maggiormente colpite dal fenomeno, quella del Foggiano.