Domani il 'grande esodo' per le vacanze d'agosto: nel Barese traffico da 'bollino nero' sulla Statale 16 Adriatica

È attesa per domani, 5 agosto, la grande ondata di automobilisti in viaggio sulla Statale 16 Adriatica di Bari. Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas.

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica 6 agosto.

Nel Barese, gli spostamenti relativi ai principali itinerari turistici diretti verso le località balneari, in particolare, interesseranno la Strada Statale 16 'Adriatica', in corrispondenza dei territori di Polignano, Monopoli e Fasano.

In Puglia sono indicati come tratti ad alta densità di traffico anche la Strada Statale 693 'Dei Laghi di Lesina e Varano' in corrispondenza di Vico del Garganso e la SS 89 'Garganica' tra i territori di Rodi Garganico, Vico Garganico, Peschici, Vieste e Manfredonia. Grande afflusso di automobilisti previsto sulla la Strada Statale 101 'Salentina' che collega Lecce alla città di Gallipoli.

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione programmata attivi sulla rete di competenza.

Anas ricorda, inoltre, che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16-22, sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22.