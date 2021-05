Due baresi morti nella tragedia della funivia sul Mottarone, Decaro: "La città si è svegliata più triste"

Il sindaco ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Roberta Pistolato e Angelo Vito Gasparro, precipitati assieme a un gruppo di persone che viaggiava in una cabina della teleferica vicino Stresa

"Questa mattina la nostra città si sveglia più triste e con un grande peso sul cuore. Dopo i tragici incidenti sulla SS 16 di sabato, ieri l’ultimo messaggio alla famiglia di Roberta Pistolato, medico barese, da qualche tempo residente nel Piacentino, prima che il cavo della funivia sul lago Maggiore si spezzasse, provocando la strage di cui oggi tutta Italia parla": è il commento del sindaco di Bari, Antonio Decaro, sulla tragedia avvenuta ieri mattina sulla funivia del Mottarone in cui sono morte 14 persone, tra le quali i baresi Roberta Pistolato e Angelo Vito Gasparro.

"Roberta - dice Decaro - aveva scelto di festeggiare il suo compleanno con suo marito, provando a riassaporare qualche piccolo gesto di normalità: una gita sul lago, qualche giorno di spensieratezza e la voglia di tornare a vivere. Mentre si accertano le cause dell’incidente, Bari piange le vittime di queste giornate maledette, e si stringe con un abbraccio forte alle famiglie che in queste ore devono far fronte a un dolore immenso" conclude il primo cittadino.