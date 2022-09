Chiusura Ospedale Covid in Fiera del Levante: il trasferimento delle apparecchiature costerà 120mila euro

L'operazione di trasferimento dei macchinari dall'Ospedale Covid in Fiera del Levante costerà circa 120mila euro. Lo precisano, in una nota, i vertici del Policlinico di Bari, nei cui reparti sarà redistribuita la strumentazione proveniente dal maxi presidio posizionato nel quartiere fieristico.

Il trasloco di letti ed apparecchiature sarà gestito nell'ambito dell'accordo quadro, con durata biennale, pubblicato dal Policlinico per il trasferimento delle strumentazioni elettromedicali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari tra i vari padiglioni dello stesso nosocomio, dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII ed anche del presidio di 'maxi emergenza' presso la Fiera del Levante.

"Si tratta dunque di una gara a consumo (l’importo dell’appalto è presuntivo e saranno pagare le sole prestazioni effettivamente prestate) che riguarda tutti i trasferimenti di apparecchiature elettromedicali che saranno eventualmente necessari tra i vari padiglioni - precisano dal Policlinico - incluso il trasferimento delle attrezzature per l’allestimento del nuovo padiglione 'Asclepios 3', e non solo le operazioni relative al trasloco dei beni mobili dal presidio della Fiera. L’importo da 566mila euro più Iva posto a base d’asta deve intendersi come onnicomprensivo del servizio biennale e non relativo al solo trasloco dalla Fiera il cui costo è stimato, invece, in circa 120mila euro".