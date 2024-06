Trasformazione digitale e intelligenza artificiale, accordo Uniba-InnovaPuglia: "Progetti comuni di formazione e ricerca"

Promuovere una serie di iniziative congiunte nel campo dell'innovazione, con particolare attenzione ai temi della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale. E' questo l'obiettivo dell'accordo, della durata triennale, siglato oggi tra l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e InnovaPuglia spa, la società in-house regionale che affianca la Regione Puglia nell’opera di infrastrutturazione digitale e di erogazione di servizi pubblici digitali.

L'intesa è stata sottoscritta dal Rettore dell'Università degli Studi di Bari, Prof. Stefano Bronzini, e dalla Presidente del Consiglio d’Amministrazione di InnovaPuglia, Dott.ssa Anna Piccinni.

Per garantire un'efficace governance delle attività previste dall'accordo, sarà costituito un Comitato paritetico di Gestione composto da rappresentanti di entrambe le parti. Il Comitato sarà incaricato di definire le iniziative comuni e di monitorare l’andamento e i risultati attesi.

"Questo accordo - è spiegato in una nota - avrà un impatto significativo sul territorio regionale e sulla comunità accademica poiché rafforza la promozione della ricerca e la formazione in ambiti cruciali come la trasformazione digitale e l’IA. L'accordo tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e InnovaPuglia S.p.A. rappresenta un modello di cooperazione che mira a sviluppare competenze e conoscenze avanzate, supportando al contempo l'innovazione e la crescita del territorio pugliese. Le attività congiunte previste avranno un impatto significativo sulla comunità regionale, testimoniando l'impegno delle istituzioni verso un futuro digitale, innovativo e inclusivo".

"InnovaPuglia è impegnata a supportare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione regionale e a promuovere lo sviluppo tecnologico, - ha dichiarato la Presidente di InnovaPuglia, Anna Piccinni - la sottoscrizione di questo accordo di collaborazione con l'Università di Bari ci permette di unire le forze per raggiungere questi obiettivi e contribuire al progresso scientifico economico e culturale della Puglia".

"Per accompagnare la trasformazione digitale del Paese, non servono solo investimenti in infrastrutture e tecnologia avanzata, ma anche la formazione e lo sviluppo di nuove competenze. Vogliamo così - ha aggiunto Stefano Bronzini Rettore dell’Università di Bari Aldo Moro - contribuire a costruire le professioni del futuro per promuovere una cultura della prevenzione e dell'aggiornamento per affrontare sfide cruciali nel processo di digitalizzazione e nella sfida della competitività da cui passa lo sviluppo economico del nostro Paes