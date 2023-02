Più corse per il trasporto pubblico locale, c'è il sì della Regione Puglia: intensificati i collegamenti anche nel Barese

Più corse per il trasporto pubblico locale tra le varie località delle province pugliesi, intensificando così le connessioni tra i comuni limitrofi: è quanto autorizzato dalla Sezione Tpl e Intermodalità del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia a seguito di numerose richieste pervenute dai territori.

Gli enti gestori del servizio hanno dunque avuto il via libera per aumentare servizi e i collegamenti su linee e verso destinazioni per le quali sono state registrate le maggiori criticità.

In particolare, la Città Metropolitana di Bari (servizio gestito da Cotrap) è stata autorizzata a intensificare le linee: Acquaviva - Casamassima - Turi - Castellana e viceversa; Bari - Auchan - Lum; Noicattaro - Parchitello - Bari; Bisceglie - Corato verso l’Istituto Scolastico Federico II “Stupor Mundi. Autorizzate anche la Spinazzola – Bari e tre corse aggiuntive da Bisceglie alla sede decentrata dell’Istituto De Sanctis di Trani, istituto verso il quale anche il Comune di Trani è stato autorizzato a intensificare le corse di collegamento con il centro cittadino.

“L’autorizzazione ai servizi aggiuntivi è una risposta alle sollecitazioni giunte dai territori e dagli stessi sindaci, ad esempio per quanto riguarda i collegamenti tra i Comuni di Accadia e Monteleone di Puglia verso Melfi – ha detto l’assessora pugliese ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. Ci siamo concentrati su linee frequentate da pendolari abituali, come gli studenti e i lavoratori di aziende che richiedono un’attenta organizzazione degli orari, per cercare di garantire corse più frequenti e collegamenti più efficaci e capillari. Il confronto con le diverse realtà è stato importante e certamente continuerà per pianificare sempre al meglio la rete dei collegamenti regionali.”