Partnership strategica tra Ferrotramviaria e Flixbus: collegamento intermodale tra l'aeroporto di Bari e altre destinazioni pugliesi

Una nuova partnership strategica tra la società di trasporto treni Ferrotramviaria e FlixBus, il principale operatore di autobus a lunga percorrenza, per migliorare l'accessibilità e la mobilità sostenibile nella regione pugliese. Con il potenziamento delle rotte operative verso le maggiori città e le mete più popolari della Puglia, Ferrotramviaria SpA e FlixBus si impegnano a sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile e di valore aggiunto per il territorio.

Infatti, in collaborazione con FlixBus, Ferrotramviaria offrirà un servizio di collegamento intermodale tra l'aeroporto di Bari e altre destinazioni pugliesi, facilitando così l'accesso ai viaggiatori provenienti da varie città in Italia e in Europa. Questa soluzione integrata permetterà ai passeggeri di raggiungere comodamente 13 stazioni fra Bari e Andria, compresa la creazione di un hub di interscambio presso Bari Centrale.

Per Massimo Nitti, Direttore Generale Trasporto di Ferrotramviaria, "l'azienda è entusiasta di investire in accordi di questo tipo, che promuovono il turismo e l'accessibilità al nostro territorio in modo sostenibile, offrendo contestualmente nuove soluzioni di mobilità che valorizzino le esigenze dei nostri passeggeri e del territorio pugliese”.